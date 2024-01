Una ricetta sana e deliziosa per la Galette des Rois reinventata

Con l’inizio di ogni nuovo anno, la tradizione ci impone di abbellire le nostre tavole con una delizia culinaria nota come la famosa Galette des Rois. Oltre al suo gusto che seduce molti, questo dessert riunisce familiari e amici attorno alla sua storia e ricchezza di sapori. In questo articolo, vi sveliamo una ricetta rivisitata e salutare, concentrandoci sugli ingredienti utilizzati.

Il fascino della Galette des Rois francese

Come sapete, la galette des rois è un’iconico dessert francese che si prepara all’inizio di ogni anno. Questa meraviglia con la sua pasta sfoglia e crosta dorata ha conquistato il palato dei francesi da tempo immemorabile, grazie in particolare al suo ripieno di frangipane, un’esquisita miscela di crema pasticcera e mandorle. Tuttavia, se presti attenzione alla tua figura, è importante non dimenticare il suo contenuto calorico che può diventare rapidamente un problema per chi vuole mantenere una dieta equilibrata e sana.

Sapevate che secondo un sondaggio su oltre 1.000 adulti, il 94% di loro consumava almeno una galette des rois nel primo mese dell’anno?

Gli ingredienti per una Galette des Rois più sana

Per preparare questa versione rivisitata e più salutare, avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

2 fogli di pasta sfoglia;

200g di mandorle tritate;

2 uova;

42g di miele liquido;

200 ml di crema di soia o un’altra crema vegetale;

1 tuorlo d’uovo;

1 ciondolo (trinket);

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia;

3 cucchiaini di aroma di mandorla biologico.

Per quanto riguarda le mandorle tritate, potete acquistarle pronte o prepararle da soli. In una ciotola, mescolate insieme due uova con le mandorle tritate, la crema di soia, il miele, l’aroma di mandorla e l’estratto di vaniglia.

Decorare e cuocere la galette

Utilizzando un coltello, iniziate a decorare la vostra galette tracciando linee diagonali alternate tra sinistra e destra. Quando avrete finito, spalmate il tuorlo d’uovo sulla superficie della torta per ottenere una crosta dorata durante la cottura. Preriscaldate il forno a 180°C e infornate la galette per circa 30 minuti o fino a quando la sua superficie diventi dorata.

Riscoprire una tradizione in chiave salutare

Questa ricetta rivisitata della Galette des Rois vi permetterà di gustare un dessert delizioso senza sensi di colpa. Gli ingredienti utilizzati sono più equilibrati rispetto alla ricetta tradizionale e si adattano perfettamente a coloro che cercano di seguire uno stile alimentare più sano.

Inoltre, la preparazione condivisa e la presenza del trinket all’interno della galette continueranno a mantenere viva la tradizione. La scelta di un dolce più leggero e meno calorico non farà altro che rendere questa celebrazione più accessibile ed apprezzabile da tutti.

Non dimenticate quindi di proporre questa golosa e inaspettata versione della Galette des Rois ai vostri amici e familiari: sarà un modo per celebrare l’inizio dell’anno nuovo all’insegna della convivialità e della salute!